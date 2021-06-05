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    «Бавария» продлила контракт с камерунским нападающим

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    «Бавария» на официальном сайте объявила о продлении контракта с форвардом Эриком Шупо-Мотингом.

    Эрик Шупо-Мотинг
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    Эрик Шупо-Мотинг

    32-летний камерунский нападающий подписал с мюнхенцами новый контракт до 2023 года.

    Напомним, игрок присоединился к «Баварии» прошлой осенью на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2021 года. В завершившемся сезоне он провел 32 матча, в которых записал на свой счет девять результативных ударов.

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