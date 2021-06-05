«Бавария» продлила контракт с камерунским нападающим

Эрик Шупо-Мотинг Фото: globallookpress.com
32-летний камерунский нападающий подписал с мюнхенцами новый контракт до 2023 года.
✍️ #FCBayern verlängert Vertrag mit Eric Maxim Choupo-Moting bis 2023. 🔴⚪ #Choupo2023— 🏆 MEISTER 🏆 (@FCBayern) June 4, 2021
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Напомним, игрок присоединился к «Баварии» прошлой осенью на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2021 года. В завершившемся сезоне он провел 32 матча, в которых записал на свой счет девять результативных ударов.