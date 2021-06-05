«Бавария» продлила контракт с камерунским нападающим

на официальном сайте объявила о продлении контракта с форвардом

32-летний камерунский нападающий подписал с мюнхенцами новый контракт до 2023 года.

Напомним, игрок присоединился к «Баварии» прошлой осенью на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2021 года. В завершившемся сезоне он провел 32 матча, в которых записал на свой счет девять результативных ударов.