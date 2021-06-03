Экс-наставник «Спартака» может возглавить «Сампдорию»

Экс-главный тренерпретендует на аналогичный пост в, сообщает Il Secolo XIX.

Однако основным кандидатом является тренер «Эмполи» Алессио Диониси. Но он имеет действующий контракт с клубом и для перехода в другую команду его придется выкупить.

Поэтому клуб из Генуи рассматривает Тедеско в качестве альтернативного кандидата. Напомним, пост главного тренера «Сампдории» стал вакантным после ухода Клаудио Раньери по окончании сезона.

35-летний немец покинул «красно-белых» по окончании сезона-2020/21. В прошлом чемпионате «Спартак» занял второе место в РПЛ.