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    Экс-наставник «Спартака» может возглавить «Сампдорию»

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    Экс-главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско претендует на аналогичный пост в «Сампдории», сообщает Il Secolo XIX.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    Однако основным кандидатом является тренер «Эмполи» Алессио Диониси. Но он имеет действующий контракт с клубом и для перехода в другую команду его придется выкупить.

    Поэтому клуб из Генуи рассматривает Тедеско в качестве альтернативного кандидата. Напомним, пост главного тренера «Сампдории» стал вакантным после ухода Клаудио Раньери по окончании сезона.

    35-летний немец покинул «красно-белых» по окончании сезона-2020/21. В прошлом чемпионате «Спартак» занял второе место в РПЛ.

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