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    Франция разгромила Уэльс, Бензема не забил пенальти

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    В рамках товарищеской встречи перед стартом Евро-2020 сборная Франции обыграла сборную Уэльса со счетом 3:0.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    На 26 минуте гости остались в меньшинстве после игры рукой защитника Эшли Уильямса. Карим Бензема не воспользовался шансом и не забил с 11-метровой отметки.

    Однако на 35 минуте свой шанс использовал Килиан Мбаппе. Через три минуты после старта второго тайма Мбаппе вывел на ударную позицию Антуана Гризманна. Тот переиграл вратаря.

    Точку в матче поставил Усман Дембеле, который использовал отскок в штрафной и поразил цель.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Франция — Уэльс 3:0
    Голы: 1:0 Килиан Мбаппе (35'), 2:0 Антуан Гризманн (48'), 3:0 Усман Дембеле (79') Франция: Уго Льорис, Бенжамен Павар (Жюль Кунде, 46'), Преснел Кимпембе, Рафаэль Варан, Лукас Эрнандес (Лука Динь, 46'), Поль Погба (Кингсли Коман, 63'), Корентин Толиссо (Мусса Сиссоко, 64'), Адриен Рабьо, Антуан Гризманн (Виссам Бен-Йеддер, 84'), Килиан Мбаппе (Усман Дембеле, 73'), Карим Бензема Уэльс: Дэнни Уорд, Кристофер Гантер, Джо Родон, Коннор Робертс, Крис Мепэм (Бен Дэвис, 60'), Неко Уильямс, Джо Аллен (Дилан Левитт, 59'), Гарри Уилсон (Аарон Рэмси, 60'), Joe Morrell (Rubin Colwill, 83'), Гарет Бэйл (Киффер Мур, 59'), Даниэль Джеймс (Дэвид Брукс, 72') Удаление: Неко Уильямс (26')

    Контрольный поединок перед чемпионатом Европы «Триколоры» проведут против Болгарии. Валлийцы встретятся с Албанией.

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