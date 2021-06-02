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    «Динамо» подписало новый контракт с полузащитником

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    Московское «Динамо» подписало новый контракт с полузащитником Себастианом Шиманьским, сообщает официальный сайт клуба.

    Себастиан Шиманьский
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    Себастиан Шиманьский

    Соглашение «бело-голубых» с польским футболистом рассчитано на пять лет.

    Шиманьский перешел в «Динамо» из польской «Легии» летом 2019 года. На данный момент в его активе 54 матча, в которых он забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач.

    «Мне в "Динамо" очень комфортно. Я вижу, как развивается клуб, кроме того, я сам хорошо расту здесь как футболист и личность. Болельщики даже признали меня лучшим игроком в сезоне — это невероятно и очень ценно.

    В России сильная лига, играть здесь интересно. Вместе с клубом мы пришли к выводу, что подписание нового контракта — самое лучшее решение. Я счастлив, что это произошло. У нас амбициозные цели и есть отличные возможности для их реализации. Со своей стороны приложу все силы для их достижения», — заявил Шиманьский.

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