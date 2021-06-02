Англия — Австрия: счет 1:0, обзор гола

Футболисты сборной Англии Фото: england
Счет в матче составил 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол забил полузащитник «Арсенала» Букайо Сака. 19-летний игрок поразил цель ударом из-за пределов штрафной площади.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Англия — Австрия 1:0
Гол: 1:0 Букайо Сака (56') Англия: Джордан Пикфорд, Трент Александер-Арнольд, Киран Триппьер, Тайрон Мингс (Бен Годфри, 61'), Конор Коди, Деклан Райс (Джеймс Уорд-Праус, 61'), Букайо Сака, Джуд Беллингхэм, Джек Грилиш (Бен Уайт, 71'), Джесси Лингард (Олли Уоткинс, 61'), Гарри Кейн (Доминик Калверт-Льюин, 62') Австрия: Daniel Bachmann, Александар Драгович, Мартин Хинтереггер, Марко Фридль, Давид Алаба (Алессандро Шёпф, 72'), Кристоф Баумгартнер (Луис Шауб, 62'), Штефан Ляйнер (Кристофер Триммель, 82'), Ксавер Шлагер (Юлиан Баумгартлингер, 81'), Конрад Лаймер (Флориан Гриллич, 62'), Марсель Забитцер, Саша Калайджич (Михаэль Грегорич, 72') Предупреждения: Ксавер Шлагер (20'), Штефан Ляйнер (52'), Доминик Калверт-Льюин (66'), Мартин Хинтереггер (86'), Трент Александер-Арнольд (88')
Последним спаррингом англичан перед Евро будет игра против Румынии. Австрии предстоит матч со Словакией.