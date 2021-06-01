Тигиев покинул «Спартак»

Защитникушел из московского, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Тигиев перешел в «Спартак» в 2017 году, став в его составе чемпионом России, после чего несколько раз был отдан в аренду — в «Крылья Советов» и минское «Динамо».

После этого 25-летний футболист выступал за «Спартак-2». В минувшем сезоне ФНЛ он провел два матча.

Большую часть прошлого сезона Тигиев пропустил из-за травмы.