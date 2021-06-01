Тигиев покинул «Спартак»

Георгий Тигиев Фото: twitter.com/fcsm_youth
Тигиев перешел в «Спартак» в 2017 году, став в его составе чемпионом России, после чего несколько раз был отдан в аренду — в «Крылья Советов» и минское «Динамо».
После этого 25-летний футболист выступал за «Спартак-2». В минувшем сезоне ФНЛ он провел два матча.
Большую часть прошлого сезона Тигиев пропустил из-за травмы.
Георгий Тигиев покидает «Спартак»— «Спартак» молодёжный (@fcsm_youth) June 1, 2021
Георгий перешел в «Спартак» в 2017 году, стал чемпионом России, после чего несколько раз уходил в аренды, а последние полтора сезона он был игроком «Спартака-2»
Благодарим Георгия и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/LqLrq2vFMz