«Рома» согласовала с Мхитаряном условия нового контракта

Генрих Мхитарян Фото: globallookpress.com
По его данным, 32-летний армянин подпишет соглашение до 2023 года с зарплатой 4,5 миллиона евро плюс бонусы.
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Мхитаряну со стороны «Монако» и петербургского «Зенит», которые также сделали игроку предложения. Отметим, что нынешнее соглашение футболиста и римлян рассчитано до 30 июня.
В минувшем сезоне Генрих стал лучшим бомбардиром «Ромы», забив в 34 матчах серии А 13 голов, а также сделав 11 результативных передач.
В сезоне-2020/21 Мхитарян провел 34 матча в Серии А, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.