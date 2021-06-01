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    «Рома» согласовала с Мхитаряном условия нового контракта

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    Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян продлит контракт с клубом, передает журналист Николо Скира в своем Twitter.

    Генрих Мхитарян
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    Генрих Мхитарян

    По его данным, 32-летний армянин подпишет соглашение до 2023 года с зарплатой 4,5 миллиона евро плюс бонусы.

    Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Мхитаряну со стороны «Монако» и петербургского «Зенит», которые также сделали игроку предложения. Отметим, что нынешнее соглашение футболиста и римлян рассчитано до 30 июня.

    В минувшем сезоне Генрих стал лучшим бомбардиром «Ромы», забив в 34 матчах серии А 13 голов, а также сделав 11 результативных передач.

    В сезоне-2020/21 Мхитарян провел 34 матча в Серии А, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

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