«Рома» согласовала с Мхитаряном условия нового контракта

Полузащитникпродлит контракт с клубом, передает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По его данным, 32-летний армянин подпишет соглашение до 2023 года с зарплатой 4,5 миллиона евро плюс бонусы.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Мхитаряну со стороны «Монако» и петербургского «Зенит», которые также сделали игроку предложения. Отметим, что нынешнее соглашение футболиста и римлян рассчитано до 30 июня.

В минувшем сезоне Генрих стал лучшим бомбардиром «Ромы», забив в 34 матчах серии А 13 голов, а также сделав 11 результативных передач.

В сезоне-2020/21 Мхитарян провел 34 матча в Серии А, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.