Агуэро: Для меня «Барселона» всегда была лучшей командой мира

Новоиспеченный нападающийподелился своими эмоциями после подписания контракта с каталонцами.

«Я очень счастлив. Постараюсь показать максимум ради этого клуба. Хочу помочь команде выиграть важные трофеи. Я испытываю безмерную радость. Для меня "Барселона" всегда была лучшей командой мира, а еще тут играет Лео Месси.

Я уже говорил президенту Жоану Лапорте, что когда я был ребенком, то сказал: "Однажды они точно обратят на меня внимание". И теперь я тут. Любой игрок бежит сюда, когда получает возможность подписать контракт с "Барсой".

Когда "Барса" связалась со мной, я даже не сомневался. Я сказал агенту, чтобы он вел переговоры только с этим клубом. Я испытал безумную радость, когда "Барса" связалась с моим агентом. Я хотел этого с 14 лет», — сказал Агуэро в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, накануне Агуэро подписал двухлетний контракт с Барселоной, перейдя в стан «блаугранас» на правах свободного агента после десяти проведенных лет в Манчестер Сити.