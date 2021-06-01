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    Агуэро: Для меня «Барселона» всегда была лучшей командой мира

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    Новоиспеченный нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро поделился своими эмоциями после подписания контракта с каталонцами.

    Серхио Агуэро
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    Серхио Агуэро

    «Я очень счастлив. Постараюсь показать максимум ради этого клуба. Хочу помочь команде выиграть важные трофеи. Я испытываю безмерную радость. Для меня "Барселона" всегда была лучшей командой мира, а еще тут играет Лео Месси.

    Я уже говорил президенту Жоану Лапорте, что когда я был ребенком, то сказал: "Однажды они точно обратят на меня внимание". И теперь я тут. Любой игрок бежит сюда, когда получает возможность подписать контракт с "Барсой".

    Когда "Барса" связалась со мной, я даже не сомневался. Я сказал агенту, чтобы он вел переговоры только с этим клубом. Я испытал безумную радость, когда "Барса" связалась с моим агентом. Я хотел этого с 14 лет», — сказал Агуэро в интервью клубной пресс-службе.

    Напомним, накануне Агуэро подписал двухлетний контракт с Барселоной, перейдя в стан «блаугранас» на правах свободного агента после десяти проведенных лет в Манчестер Сити.

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