Манчини исключил Кина из предварительного состава сборной Италии на Евро-2020

Главный тренер сборной Италииогласил имена 28 игроков, которые продолжат подготовку к Евро-2020.

После контрольного матча с Сан-Марино (7:0) из состава команды были исключены Алессио Краньо («Кальяри»), Кристиано Бираги, Гаэтано Кастровилли (оба — «Фиорентина»), Мануэль Ладзари («Лацио»), Винченцо Грифо («Фрайбург»), Джакомо Распадори («Сассуоло») и Мойзе Кин («ПСЖ»).

В окончательной заявке будет 26 футболистов.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Сальваторе Сиригу («Торино»), Алекс Мерет («Наполи»).

Защитники: Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба — «Ювентус»), Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон Палмери («Челси»), Алессандро Флоренци («ПСЖ»), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (оба — «Рома»), Рафаэл Толои («Аталанта»).

Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба — «Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Маттео Пессина («Аталанта»), Марко Верратти («ПСЖ»), Жоржиньо («Челси»).

Нападающие: Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба — «Ювентус»), Андреа Белотти («Торино»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье, Маттео Политано (оба — «Наполи»), Доменико Берарди («Сассуоло»).

На групповом этапе чемпионата Европы сборная Италии сыграет с Турцией (11 июня, Рим), Швейцарией (16 июня, Рим) и Уэльсом (20 июня, Рим).