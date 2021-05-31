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    Манчини исключил Кина из предварительного состава сборной Италии на Евро-2020

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    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини огласил имена 28 игроков, которые продолжат подготовку к Евро-2020.

    Роберто Манчини
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    Роберто Манчини

    После контрольного матча с Сан-Марино (7:0) из состава команды были исключены Алессио Краньо («Кальяри»), Кристиано Бираги, Гаэтано Кастровилли (оба — «Фиорентина»), Мануэль Ладзари («Лацио»), Винченцо Грифо («Фрайбург»), Джакомо Распадори («Сассуоло») и Мойзе Кин («ПСЖ»).

    В окончательной заявке будет 26 футболистов.

    Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Сальваторе Сиригу («Торино»), Алекс Мерет («Наполи»).

    Защитники: Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба — «Ювентус»), Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон Палмери («Челси»), Алессандро Флоренци («ПСЖ»), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (оба — «Рома»), Рафаэл Толои («Аталанта»).

    Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба — «Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Маттео Пессина («Аталанта»), Марко Верратти («ПСЖ»), Жоржиньо («Челси»).

    Нападающие: Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба — «Ювентус»), Андреа Белотти («Торино»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье, Маттео Политано (оба — «Наполи»), Доменико Берарди («Сассуоло»).

    На групповом этапе чемпионата Европы сборная Италии сыграет с Турцией (11 июня, Рим), Швейцарией (16 июня, Рим) и Уэльсом (20 июня, Рим).

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