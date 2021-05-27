ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рубен ДиашТоп-3 защитников клубного сезона 2020/2021
  • 00:55
    • «Вильярреал» выиграл Лигу Европы, одолев «МЮ» по пенальти
  • 08:31
    • «Реал» в ближайшие дни объявит об уходе Зидана
  • 01:08
    • Эмери — первый тренер в истории, выигравший Лигу Европы 4 раза
  • 22:32
    • Канада обыграла Норвегию, одержав первую победу на ЧМ-2021
  • 22:27
    • Сборная Белоруссии проиграла Великобритании на ЧМ-2021
    Все новости спорта

    «Реал» в ближайшие дни объявит об уходе Зидана

    Футбол Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в ближайшее время покинет свой пост.

    Зинедин Зидан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Зинедин Зидан

    По информации известного итальянского журналиста Фабрицио Романо, накануне француз сообщил о своем решении всем, с кем работает, а также футболистам.

    Официально «Реал» обьявит об уходе Зидана уже на этой неделе.

    Президент «Королевского клуба» Флорентино Перес хочет, чтобы новым главным тренером стал Массимилиано Аллегри, но итальянец сейчас также ведет переговоры с «Ювентусом» и «Интером».

  • На Евро без игроков «Реала». Серхио Рамос будет болеть за Испанию по телевизору
  • Главный тренер «фурии рохи» Луис Энрике назвал имена футболистов, которые поедут на чемпионат Европы
  • 25/05/2021

    • «Реал» в минувшем сезоне не выиграл ни одного трофея. В Ла Лиге комнада заняла второе место, а в Лиге чемпионов дошла до полуфинала, где проиграла «Челси».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Четвертый матч Швейцарии будет результативным?
  • Швейцария — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Сможет ли Швеция выиграть у Чехии?
  • Швеция — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Пожалеет ли «Нант» о своем провале в последнем туре Лиги 1?
  • «Тулуза» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 27 мая
  • Сегодня в 20:15
    •  2.19
  • Прогноз на матч Швейцария — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  3.10
  • Прогноз на матч Тулуза — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч США — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.69
  • Прогноз на матч Венеция — Читтаделла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Рух Брест
  • Футбол
  • Завтра в 20:10
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Анадолу Эфес
  • Баскетбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Кайрат — Кайсар
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры