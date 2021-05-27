«Реал» в ближайшие дни объявит об уходе Зидана

Главный тренер мадридского «Реала»в ближайшее время покинет свой пост.

По информации известного итальянского журналиста Фабрицио Романо, накануне француз сообщил о своем решении всем, с кем работает, а также футболистам.

Официально «Реал» обьявит об уходе Зидана уже на этой неделе.

Президент «Королевского клуба» Флорентино Перес хочет, чтобы новым главным тренером стал Массимилиано Аллегри, но итальянец сейчас также ведет переговоры с «Ювентусом» и «Интером».

«Реал» в минувшем сезоне не выиграл ни одного трофея. В Ла Лиге комнада заняла второе место, а в Лиге чемпионов дошла до полуфинала, где проиграла «Челси».