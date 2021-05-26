Мальдини подтвердил, что Доннарумма покидает «Милан»

Директор «Милана»подтвердил, что вратарь и воспитанник «россонери»покинет клуб, по истечении срока действия контракта в июне.

«Давайте поблагодарим всех игроков, благодаря которым сезон получился незабываемым. Джиджио был лидером и зачастую капитаном команды.

Люди плохо представляют, что значит быть профессиональным футболистом, который всегда должен быть готов сменить клуб.

Я знаю, что такие трансферы сложно принять, и найти игроков, которые всю карьеру проводят в одном клубе, становится все тяжелее.

Но давайте уважать людей, которые многое дали "Милану". Джиджио — из таких игроков, он всегда уважительно относился к нам.

Наши пути расходятся, и я могу только пожелать всего наилучшего столь чувствительному парню, как он», — заявил Мальдини в эфире клубного канала на Twitch.

На место Доннаруммы «Милан» подпишет Майка Майньяна из «Лилля».