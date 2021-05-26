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    Мальдини подтвердил, что Доннарумма покидает «Милан»

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    Директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил, что вратарь и воспитанник «россонери» Джанлуиджи Доннарумма покинет клуб, по истечении срока действия контракта в июне.

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    «Давайте поблагодарим всех игроков, благодаря которым сезон получился незабываемым. Джиджио был лидером и зачастую капитаном команды.

    Люди плохо представляют, что значит быть профессиональным футболистом, который всегда должен быть готов сменить клуб.

    Я знаю, что такие трансферы сложно принять, и найти игроков, которые всю карьеру проводят в одном клубе, становится все тяжелее.

    Но давайте уважать людей, которые многое дали "Милану". Джиджио — из таких игроков, он всегда уважительно относился к нам.

    Наши пути расходятся, и я могу только пожелать всего наилучшего столь чувствительному парню, как он», — заявил Мальдини в эфире клубного канала на Twitch.

    На место Доннаруммы «Милан» подпишет Майка Майньяна из «Лилля».

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