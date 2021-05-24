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    Суперкубок России разыграют в Калининграде

    Футбол Суперкубок России Футбол России Зенит Локомотив
    Матч за Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и «Локомотив», состоится в Калининграде. Такую новость сообщила пресс-служба РПЛ.

    «Зенит» — «Локомотив»
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    «Зенит» — «Локомотив»

    Помимо арены «Калининград» в списке потенциальных мест для проведения матча также были указаны московские «Лужники», «Волгоград Арена» и «Мордовия Арена» в Саранске.

    Также было установлено регламент проведения поединка. Согласно правилам, если встреча завершится ничьей, то команды будут решать судьбу трофея в серии пенальти без дополнительного времени.

    Матч за Суперкубок России состоится 17 июля. Напомним, что «Зенит» стал чемпионом РПЛ, а «Локомотив» выиграл Кубок России, победив «Крылья Советов» 3:1.

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