Суперкубок России разыграют в Калининграде

Матч за Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и «Локомотив», состоится в Калининграде. Такую новость сообщила пресс-служба РПЛ.

Помимо арены «Калининград» в списке потенциальных мест для проведения матча также были указаны московские «Лужники», «Волгоград Арена» и «Мордовия Арена» в Саранске.

Также было установлено регламент проведения поединка. Согласно правилам, если встреча завершится ничьей, то команды будут решать судьбу трофея в серии пенальти без дополнительного времени.

Матч за Суперкубок России состоится 17 июля. Напомним, что «Зенит» стал чемпионом РПЛ, а «Локомотив» выиграл Кубок России, победив «Крылья Советов» 3:1.