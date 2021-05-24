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    Представлен трофей Лиги конференций УЕФА

    Футбол Лига конференций
    УЕФА на своем официальном сайте представил трофей Лига конференций.

    Представлен трофей Лиги конференций УЕФА
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    Представлен трофей Лиги конференций УЕФА

    Кубок высотой 57,5 см и весом 11 кг состоит из 32 шестиугольных пластин — по одной на каждого участника группового этапа. Пластины растут из основания трофея, поворачиваются и изгибаются кверху.

    В турнире примут участие 184 команды из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА

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