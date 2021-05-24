Представлен трофей Лиги конференций УЕФА Фото: globallookpress.com
Кубок высотой 57,5 см и весом 11 кг состоит из 32 шестиугольных пластин — по одной на каждого участника группового этапа. Пластины растут из основания трофея, поворачиваются и изгибаются кверху.
В турнире примут участие 184 команды из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА
🏆 Next season a brand-new UEFA club competition will kick off — the UEFA Europa Conference League.— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 24, 2021