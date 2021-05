Представлен трофей Лиги конференций УЕФА

УЕФА на своем официальном сайте представил трофей Лига конференций.

Кубок высотой 57,5 см и весом 11 кг состоит из 32 шестиугольных пластин — по одной на каждого участника группового этапа. Пластины растут из основания трофея, поворачиваются и изгибаются кверху.

В турнире примут участие 184 команды из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА

🏆 Next season a brand-new UEFA club competition will kick off — the UEFA Europa Conference League.