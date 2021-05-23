«Рубин» поборется с двумя клубами Серии А за хавбека «Норрчепинга»

заинтересован в подписании 22-летнего черногорского полузащитника шведского, утверждает Expressen.

Отмечается, что казанский клуб уже провел первые переговоры со шведами и готов заплатить требуемую сумму за футболиста. Однако российской команде еще предстоит выиграть борьбу за игрока у двух итальянских команд — у «Аталанты» и «Наполи».

В текущем сезоне Хакшабанович провел 11 матчей, забил пять голов и сделал столько же результативных передач.

Контракт хавбека с «Норрчепингом» истекает 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.