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    Карпин получил три матча дисквалификации

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дисквалифицирован на три матча за бросок бутылки в сторону резервного арбитра в игре 30-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «В протоколе была запись о броске бутылкой в сторону резервного арбитра. Валерий Георгиевич с юристом "Ростова" принимали участие в заседании. Я зачитал рапорт от судьи Стрельцова, который и был резервным арбитром на игре. Он отписал, что Карпин акцентировано бросил бутылку в его сторону, после чего он и подозвал Матюнина к себе. Карпин заявил, что у него не было умысла бросать бутылку в судью.

    В понятие вины входит любое нарушение, совершенное вне зависимости от умысла. В заседании мы посмотрели видеозапись эпизода. Приняли во внимание и то, что Карпин долго не покидал ядро стадиона и оставался в подтрибунном помещении.

    Решение следующее — за попытку оказания физического воздействия на участника матча принято регенте дисквалифицировать Карпина на три матча чемпионата. Санкция переходит на следующий сезон», — передает слова главы КДК РФС Артура Григорьянца «Спорт-Экспресс».

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