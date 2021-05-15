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    «Лестер Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка Англии

    «Челси» — «Лестер»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Челси Лестер Сити
    «Лестер Сити» впервые в своей истории выиграл Кубок Англии, обыграв в финальном матче лондонский «Челси» со счетом 1:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе победителей единственный гол забил на 63-й минуте Юри Тилеманс.

    Томас совершил перехват в центре поля, далее сделал передачу в центр на Тилеманса, который нанёс подготовленный удар из-за штрафной — мяч залетел в верхний угол ворот.

    Команда Томаса Тухеля забила на 89-й минуте, но гол Бена Чилуэлла отменили из-за офсайда после просмотра видеоповтора.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Челси — Лестер 0:1
    Гол: 0:1 Юри Тилеманс (63') Челси: Кепа Аррисабалага, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Сесар Аспиликуэта (Каллум Хадсон-Одои, 76'), Маркос Алонсо (Бен Чилвел, 68'), Жоржиньо (Кай Хаверц, 75'), Н’Голо Канте, Мэйсон Маунт, Хаким Зиеш (Кристиан Пулишич, 68'), Рис Джеймс, Тимо Вернер (Оливье Жиру, 82') Лестер: Каспер Шмейхель, Весли Фофана, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс (Марк Олбрайтон, 34'), Юри Тилеманс, Айосе Перес (Хамза Чодури, 82'), Вильфред Ндиди, Тимоти Кастань, Люк Томас (Уэс Морган, 82'), Джейми Варди, Келечи Ихеаначо (Джеймс Мэддисон, 67') Предупреждения: Весли Фофана (36'), Тимо Вернер (40')

    До сегодняшнего дня «Лестеру» принадлежала самая длинная серия выходов в финал Кубка Англии без побед в турнире. Команда выходила в финал пять раз и впервые с 1969 года.

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