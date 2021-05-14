Зидан: «Реал» почти идеально сыграл в защите

Главный тренервысказался после победного матча 36-го тура Примеры с(4:1).

«Мы продолжим в том же духе. До конца сезона еще два матча, и мы будет выкладываться в них.

Что больше всего понравилось сегодня? Все. Не только голы, но и то, как мы играли в защите. Мы сыграли почти идеально. При счете 2:1 мы не сбавили интенсивность, а сразу забили — это показывает характер команды.

Куртуа, как бывает в последнее время, сделал пару отличных сэйвов. Это хорошая победа против сильного соперника на тяжелом поле», — цитирует Зидана AS.

«Реал» обошел «Барселону» и вышел на второе место в таблице Примеры. Мадридский клуб за два тура до окончания чемпионата на два очка отстает от «Атлетико».