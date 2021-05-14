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    Зидан: «Реал» почти идеально сыграл в защите

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался после победного матча 36-го тура Примеры с «Гранадой» (4:1).

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    «Мы продолжим в том же духе. До конца сезона еще два матча, и мы будет выкладываться в них.

    Что больше всего понравилось сегодня? Все. Не только голы, но и то, как мы играли в защите. Мы сыграли почти идеально. При счете 2:1 мы не сбавили интенсивность, а сразу забили — это показывает характер команды.

    Куртуа, как бывает в последнее время, сделал пару отличных сэйвов. Это хорошая победа против сильного соперника на тяжелом поле», — цитирует Зидана AS.

    «Реал» обошел «Барселону» и вышел на второе место в таблице Примеры. Мадридский клуб за два тура до окончания чемпионата на два очка отстает от «Атлетико».

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