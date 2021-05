«Спортинг» стал чемпионом Португалии в 19 раз

Победителем чемпионата Португалии сезона-2020/21 стал лиссабонский. Команда обеспечила себе титул после победы над(1:0) в 32-м туре.

Автором единственного мяча стал Паулиньо.

«Спортинг» набрал 82 очка и за два тура до конца сезона стал недосягаем для идущего вторым «Порту». В активе «драконов» 74 очка.

🟢⚪ NATIONAL CHAMPIONS 2020/2021 ⚪🟢

Effort, Dedication, Devotion and GLORY 🏆 A brilliant page written forever in the history of our 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐂𝐋𝐔𝐁𝐄 𝐃𝐄 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐔𝐆𝐀𝐋 🤩 #EUSOUCAMPEÃO pic.twitter.com/K5jyhsgiQx