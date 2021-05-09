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    Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Парму»

    «Парма» — «Аталанта»: счет матча 2:5, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Парма Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 35-го тура итальянской Серии А «Аталанта» одержала гостевую победу над «Пармой» со счетом 5:2.

    «Аталанта»
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    «Аталанта»

    Голы в составе гостей забили Руслан Малиновский, Маттео Пессина, Луис Муриэль, оформивший дубль, и Алексей Миранчук, который появился на поле на 58-й минуте.

    За хозяев забитыми мячами отличились Хуан Брунетта и Грациано Пелле.

    Футбол. Италия. Серия А
    Парма — Аталанта 2:5
    Голы: 0:1 Руслан Малиновский (12'), 0:2 Маттео Пессина (52'), 0:3 Луис Мурьель (77'), 1:3 Juan Brunetta (78'), 1:4 Луис Мурьель (86'), 2:4 Симон Зом (88'), 2:5 Алексей Миранчук (90') Парма: Луиджи Сепе, Риккардо Гальоло (Андреа Конти, 80'), Бруну Алвеш, Йордан Осорио, Maxime Busi, Альберто Грасси (Lautaro Valenti, 61'), Ясмин Куртич, Симон Зом, Андреас Корнелиус (Juan Brunetta, 76'), Жервиньо (Грациано Пелле, 61'), Юрай Куцка (Drissa Camara, 77') Аталанта: Марко Спортьелло, Хосе Луис Паломино, Кристиан Ромеро, Берат Джимсити, Йоаким Мехле, Робин Гозенс (Ханс Хатебур, 68'), Ремо Фройлер (Марио Пашалич, 76'), Мартен де Рон, Руслан Малиновский (Алексей Миранчук, 58'), Йосип Иличич (Маттео Пессина, 46'), Дуван Сапата (Луис Мурьель, 46') Предупреждения: Альберто Грасси (44'), Ханс Хатебур (72')

    Благодаря этой победе «Аталанта» вернулась на 2-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 72 очка. «Парма» с 20 очками располагается на 19-й строчке.

    Следующий матч команда Джан Пьеро Гасперини проведет с «Беневенто» 12 мая дома. Коллектив Роберто Д’Аверсы в этот день отправится в гости к «Лацио».

    В параллельных матчах «Верона» поделила очки с «Торино» (1:1), а «Беневенто» дома уступил «Кальяри» (1:3).

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