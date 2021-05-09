Тульский «Арсенал» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства Левникова

Тульский «Арсенал» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу работы арбитрав матче 29-го тура российской Премьер-лиги с «Рубином».

«Рубин» одержал победу «Арсеналом» со счетом 4:2, уступая по ходу встречи 0:2.

«По итогам матча 29-го тура Тинькофф Чемпионата России по футболу "Арсенал" — "Рубин" руководством клуба принято решение направить письмо в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку ряду неоднозначных решений главного арбитра Кирилла Левникова», — говорится в сообщении на официальном сайте туляков.

Напомним, что в апреле Левников был отстранен от работы на два матча чемпионата России.