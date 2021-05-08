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    «Реал Сосьедад» в большинстве обыграл «Эльче»

    «Реал Сосьедад» — «Эльче»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 35-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» одержал домашнюю победу над «Эльче» со счетом 2:0

    Фрагмент матча
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    Уже на 11-й минуте гости остались вдесятером после прямого удаления полузащитника Рауля Гути.

    Счет на 72-й минуте открыл Ариц Элустондо. Окончательный результат в компенсированное время установил Микель Оярсабаль.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Эльче 2:0
    Голы: 1:0 Ариц Элустондо (72'), 2:0 Микель Оярсабаль (90') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Ариц Элустондо, Андони Горосабель, Начо Монреаль, Робен Ле Норман, Аднан Янузай (Порту Кристиан, 87'), Хон Гуриди (Андер Барренечеа, 46'), Андер Гевара (Мартин Субименди, 46'), Давид Сильва, Микель Оярсабаль, Александер Исак (Хон Баутиста, 83') Эльче: Пауло Гассанига, Гонсало Верду, Дани Кальво, Элибельтон Паласиос, Антонио Барраган, Оменук Мфулю (Луисми, 85'), Рауль Гутьеррес, Фидель Чавес (Иван Марконе, 46'), Хосан (Pablo Piatti, 67'), Лукас Бое (Гидо Каррильо, 67'), Пере Милья (Эмилиано Ариэль Ригони, 86') Предупреждения: Пауло Гассанига (11'), Фидель Чавес (12'), Антонио Барраган (24'), Андер Гевара (36') Удаление: Рауль Гутьеррес (11')

    С 56 очками «Реал Сосьедад» занимает 5-е место в таблице Примеры, «Эльче» находится на 19-й строчке, набрав 30 очков.

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