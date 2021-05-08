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    «Барселона» и «Атлетико» поделили очки

    «Барселона» — «Атлетико»: счет матча 0:0

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    Мадридский «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Барселоной» в матче 35-го тура чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча на арене «Камп Ноу» в Барселоне завершилась без забитых мячей.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Атлетико 0:0
    Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Клеман Лангле, Оскар Мингуэза (Рональд Араухо, 46'), Серджино Дест (Серхи Роберто, 76'), Серхио Бускетс (Илаш Мориба, 31'), Педри (Усман Дембеле, 76'), Жорди Альба, Френки де Йонг, Антуан Гризманн, Лионель Месси Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Фелипе, Марио Эрмосо, Коке, Тома Лемар (Сауль Ньигес, 13'), Маркос Льоренте, Янник Карраско, Киран Триппьер, Луис Суарес, Анхель Корреа (Жоффрей Кондогбиа, 73') Предупреждения: Сауль Ньигес (35'), Фелипе (46'), Илаш Мориба (59'), Коке (66'), Жерар Пике (83'), Жорди Альба (84')

    Благодаря набранному очку «Барса» обошла «Реал» в турнирной таблице Примеры и с 75 баллами занимает 2-ю позицию. «Атлетико» по-прежнему лидирует, у команды Диего Симеоне 77 очков.

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