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    «Балтика» обыграла «Текстильщик»

    «Балтика» — «Текстильщик»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Калининградская «Балтика» одержала домашнюю победу над «Текстильщиком» в матче 41-го тура первенства ФНЛ.

    «Балтика»
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    «Балтика»

    В составе победителей отличились Аслан Дудиев, Младен Кашчелан и Ильнур Альшин. Гол Евгения Маричева помог «Текстильщику» уйти от сухого поражения.

    Отметим, что «Балтика» могла открыть счет на 32-й минуте, но Ишхан Гелоян не смог реализовать пенальти.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Балтика — Текстильщик Иваново 3:1
    Голы: 1:0 Аслан Дудиев (33'), 2:0 Младен Кашчелан (72'), 2:1 Евгений Маричев (90'), 3:1 Ильнур Альшин (90') Балтика: Евгений Латышонок, Аслан Дудиев, Artyom Makarchuk, Ильнур Альшин, Игорь Юрганов, Артём Мещанинов, Максим Кузьмин (Miroslav Markovic, 77'), Младен Кашчелан, Ishkhan Geloyan (Sultan Dzhamilov, 63'), Ян Казаев (Михаил Маркин, 76'), Vladislav Lazarev (Виктор Демьянов, 65') Текстильщик Иваново: Алексей Смирнов, Алексей Горюшкин, Aleksey Makushkin, Andrei Hripkov, Алексей Губочкин, Максим Батов, Илья Мосейчук (Владислав Сысуев, 46'), Khachim Mashukov (Евгений Маричев, 83'), Александр Агеев, Максим Бачинский (Валерий Альшанский, 67'), Дмитрий Каменщиков (Albert Mnatsakanyan, 46') Предупреждения: Vladislav Lazarev (22'), Илья Мосейчук (26'), Максим Батов (49'), Владислав Сысуев (87'), Михаил Маркин (90')

    «Балтика» набрала 73 очка и поднялась на 5-е место, приблизившись к «Алании» (74 очка). «Текстильщик» с 47 очками занимает 14-е место.

    В заключительном туре 15 мая калининградский клуб дома сыграет с «Крыльями Советов», а «Текстильщик» в этот же день отправится в гости к московскому «Велесу».

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