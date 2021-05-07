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    Источник: Заболотный подпишет двухлетний контракт с ЦСКА

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    Нападающий «Сочи» Антон Заболотный подписал контракт с московским ЦСКА, сообщает «Чемпионат».

    Антон Заболотный
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    Антон Заболотный

    29-летний футболист перейдёт в стан армейцев на правах свободного агента ближайшим летом. Контракт начнёт действовать со следующего сезона.

    По информации издания, ради сделки с ЦСКА Заболотный отклонил предложение «Краснодара».

    По данным «Спорт-Экспресса», контракт форварда с армейцами будет рассчитан на два года.

    Ранее СМИ сообщали о том, что генеральный директор армейцев Роман Бабаев встретился с 29-летним нападающим и убедил его подписать контракт с клубом.

    В сезоне-2020/21 Заболотный провел 28 матчей за «Сочи», забил 10 голов и отдал 4 результативных передачи.

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