Источник: Заболотный подпишет двухлетний контракт с ЦСКА

Нападающий «Сочи»подписал контракт с московским, сообщает «Чемпионат»

29-летний футболист перейдёт в стан армейцев на правах свободного агента ближайшим летом. Контракт начнёт действовать со следующего сезона.

По информации издания, ради сделки с ЦСКА Заболотный отклонил предложение «Краснодара».

По данным «Спорт-Экспресса», контракт форварда с армейцами будет рассчитан на два года.

Ранее СМИ сообщали о том, что генеральный директор армейцев Роман Бабаев встретился с 29-летним нападающим и убедил его подписать контракт с клубом.

В сезоне-2020/21 Заболотный провел 28 матчей за «Сочи», забил 10 голов и отдал 4 результативных передачи.