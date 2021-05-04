Верратти: Гвардиола хочет контролировать игру и её темп, но мы должны сосредоточиться на себе

Полузащитник ПСЖпрокомментировал предстоящий ответный поединок команды в полуфинале Лиги чемпионов против «Ман Сити».

«Это матч, в котором каждый мечтает сыграть. Мы ждём очень красивой игры. Нам нужно сохранять спокойствие, показать характер и сыграть в своём стиле. Всё это помогло нам дойти до полуфинала. Для успеха нужны все эти ингредиенты. Мы также должны контролировать эмоции. Судьбу матча могут решить детали.

Нужна правильная психология. Нужно показать характер. Нужно побеждать в дуэлях на поле. Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно это всё. Мы встречаемся с лучшими игроками, и такое противостояние никогда не пойдёт полностью так, как вам хочется. Иногда всё что нужно, это небольшой гениальный ход от Неймара или Мбаппе. Это может изменить игру.

Гвардиола хочет контролировать игру и её темп, но мы должны сосредоточиться на себе. У нас отличная команда и отличный тренер. У нас будут возможности. Мы должны сохранять спокойствие и играть с умом. Нам не нужно никакого чуда — у "Сити" всего лишь небольшое преимущество. Мы должны придерживаться своего стиля игры», — приводит слова Верратти официальный сайт УЕФА.