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    Малком — лучший игрок сезона в России по версии CIES

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    Футбольная обсерватория CIES опубликовала собственный рейтинг лучших игроков сезона российской Премьер-лиги.

    Малком
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    Малком

    Индекс каждого игрока основывался на технических показателях футболистов, их общего игрового времени, а также уровня сложности матчей.

    Первое место в рейтинге занял нападающий «Зенита» Малком с индексом 332. На втором месте — полузащитник игрок ЦСКА Никола Влашич (325), на третьем — защитник «Зенита» Дуглас Сантос (324).

    Дале в рейтинге расположились Реми Кабелла — «Краснодар», Марио Фернандес — ЦСКА, Вандерсон — «Краснодар», Вячеслав Караваев, Вендел, Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий — все «Зенит».

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