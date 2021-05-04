Малком — лучший игрок сезона в России по версии CIES

Футбольная обсерватория CIES опубликовала собственный рейтинг лучших игроков сезона российской Премьер-лиги.

Индекс каждого игрока основывался на технических показателях футболистов, их общего игрового времени, а также уровня сложности матчей.

Первое место в рейтинге занял нападающий «Зенита» Малком с индексом 332. На втором месте — полузащитник игрок ЦСКА Никола Влашич (325), на третьем — защитник «Зенита» Дуглас Сантос (324).

Дале в рейтинге расположились Реми Кабелла — «Краснодар», Марио Фернандес — ЦСКА, Вандерсон — «Краснодар», Вячеслав Караваев, Вендел, Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий — все «Зенит».