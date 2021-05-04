Евсеев назвал лучшего вратаря сезона в РПЛ

Бывший главный тренер «Уфы»поделился мнением о лучших голкиперах сезона в текущем чемпионате России.

«Чемпион уже известен, сезон уже на излете и если я после каждого тура составляю символическую сборную, приходит время назвать и символическую сборную в целом, всего сезона. Подчеркну, это будет именно символическая сборная чемпионата. Не сборная лучших игроков вообще, а тех кто на уровне отыграл, без спадов.

Начинать надо с вратаря. Перебирал в голове разные фамилии, вспоминая кто и как себя проявил. Из тех голкиперов, кто стабильно играл, выбрать можно из двоих: Лантратова и Дюпина. Лантратов с приходом Черевченко раскрылся. Сделал себе имя в РПЛ, говорят об интересе к нему со стороны наших больших клубов. Но "Химки" в начале сезона пропускали много, поэтому остановлюсь на Дюпине.

Уверенно и качественно играет. Много было игр, когда его сейвы приносили "Рубину" очки. Главное его качество — характер и стабильность. Нет взлетов, или падений. Есть уровень, который помог закрепиться в "Рубине" и попасть в сборную на весенние игры.

Поэтому Дюпа — в воротах символической сборной РПЛ сезона 2020/2021», — написал Евсеев в своем инстаграме.