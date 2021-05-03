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    «Спартак» поднялся на второе место в РПЛ, обыграв «Арсенал»

    «Арсенал» Тула — «Спартак»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Спартак» одержал победу над тульским «Арсеналом» в выездном матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    Встреча, которая прошла в Туле, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

    «Красно-белые» вышли вперед на 21-й минуте, когда Виктор Мозес с фланга навесил во вратарскую, где Александр Соболев высоко выпрыгнул и головой послал мяч в верхний угол.

    «Оружейники» отыгрались под занавес первого тайма. Лука Джорджевич прорвался по левому флангу и прострелил во вратарскую, а Илья Кутепов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.

    Гости вернули себе минимальное преимущество на 76-й минуте. Алекс Крал вырезал перевод на правый край, Мозес на рывке ушел от опекуна и сделал передачу на Джордана Ларссона, который в касание пробил в противоход Егору Шамову.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Арсенал Тула — Спартак 1:2
    Голы: 0:1 Александр Соболев (21'), 1:1 Илья Кутепов (автогол) (45'), 1:2 Джордан Ларссон (77') Арсенал Тула: Егор Шамов, Artem Sokol, Максим Беляев, Александр Довбня, Эванс Кангва, Юрий Ковалев (Игорь Горбатенко, 72'), Лука Джорджевич, Горан Чаушич, Георги Костадинов (Кингз Кангва, 72'), Николай Рассказов (Валерий Громыко, 81'), Evgeni Lutsenko (Сергей Ткачёв, 57') Спартак: Alexander Selikhov, Самуэль Жиго, Илья Кутепов (Георгий Джикия, 58'), Илья Гапонов (Руслан Литвинов, 71'), Виктор Мозес, Квинси Промес (Эсекьель Понсе, 83'), Алекс Краль, Роман Зобнин, Наиль Умяров (Йоррит Хендрикс, 71'), Александр Соболев (Андрей Ещенко, 84'), Джордан Ларссон Предупреждения: Александр Соболев (29'), Лука Джорджевич (38'), Горан Чаушич (40'), Юрий Ковалев (59'), Сергей Ткачёв (90')

    В турнирной таблице РПЛ «Спартак» поднялся на второе место (53 очка), «Арсенал» идет 13-м (23 очка).

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