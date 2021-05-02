«Зенит» — «Локомотив»: счет матча 6:1, обзор голов

Счет в матче на 19-й минуте открыли хозяева. Азмун пробил из штрафной, попав в Гильерме, затем удар Малкома был заблокирован защитником, и мяч отскочил к Дзюбе, который технично, «парашютом» отправил его в дальний угол.
На 39-й минуте Дриусси выполнил навес с углового вдоль линии вратарской, Азмун выпрыгнул и головой вколотил мяч в сетку ворот «Локо».
В добавленное к первому тайму время в ворота «Локомотива» был назначен пенальти — Пабло срубил Дзюбу в штрафной. Азмун мощно бьёт с «точки» в левый нижний угол, а Гильерме прыгает в другую сторону.
А на первой же минуте второго тайма Малком прорвался по правому флангу к штрафной «Локо» и навесил к дальней штанге, где никто не успел закрыть Азмуна, который из вратарской «расстрелял» ближний угол.
На 51-й минуте Гильерме не смог поймать мяч после навеса справа в штрафную, столкнувшись с соперником. Мяч отскочил к Азмуну, тот пробил в касание, угодив в крестовину, а на добивание успел Дзюба, с пары метров вколотивший мяч в сетку.
«Локомотив» забил гол престижа на 56-й минуте. Ракицкий в своей штрафной попытался обыграть Камано, который отобрал у него мяч и покатил в правый нижний угол ворот.
А на 67-й минуте Дзюба выполнил передачу в штрафную на Малкома, который резким ударом вколотил мяч под перекладину.
По итогам матча «Зенит» набрал 61 очко и за два тура до конца сезона обеспечил себе золотые медали РПЛ. Это восьмое чемпионство клуба в истории и третье подряд при главном тренере Сергее Семаке.
«Локомотив» идет вторым в турнирной таблице РПЛ, у москвичей 52 очка.
В следующем туре 8 мая команда Семака сыграет в гостях против «Уфы», а «Локомотив» в тот же день сыграет с «Динамо» в Химках.