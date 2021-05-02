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    «Зенит» разгромил «Локо» и в третий раз подряд стал чемпионом России

    «Зенит» — «Локомотив»: счет матча 6:1, обзор голов

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    Петербургский «Зенит» одержал домашнюю победу над московским «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура чемпионата России.

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    Счет в матче на 19-й минуте открыли хозяева. Азмун пробил из штрафной, попав в Гильерме, затем удар Малкома был заблокирован защитником, и мяч отскочил к Дзюбе, который технично, «парашютом» отправил его в дальний угол.

    На 39-й минуте Дриусси выполнил навес с углового вдоль линии вратарской, Азмун выпрыгнул и головой вколотил мяч в сетку ворот «Локо».

    В добавленное к первому тайму время в ворота «Локомотива» был назначен пенальти — Пабло срубил Дзюбу в штрафной. Азмун мощно бьёт с «точки» в левый нижний угол, а Гильерме прыгает в другую сторону.

    А на первой же минуте второго тайма Малком прорвался по правому флангу к штрафной «Локо» и навесил к дальней штанге, где никто не успел закрыть Азмуна, который из вратарской «расстрелял» ближний угол.

    На 51-й минуте Гильерме не смог поймать мяч после навеса справа в штрафную, столкнувшись с соперником. Мяч отскочил к Азмуну, тот пробил в касание, угодив в крестовину, а на добивание успел Дзюба, с пары метров вколотивший мяч в сетку.

    «Локомотив» забил гол престижа на 56-й минуте. Ракицкий в своей штрафной попытался обыграть Камано, который отобрал у него мяч и покатил в правый нижний угол ворот.

    А на 67-й минуте Дзюба выполнил передачу в штрафную на Малкома, который резким ударом вколотил мяч под перекладину.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Локомотив 6:1
    Голы: 1:0 Артём Дзюба (19'), 2:0 Сердар Азмун (39'), 3:0 Сердар Азмун (пенальти) (45'), 4:0 Сердар Азмун (46'), 5:0 Артём Дзюба (51'), 5:1 Франсуа Камано (56'), 6:1 Малком (67') Зенит: Андрей Лунёв, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий (Данил Круговой, 71'), Вильмар Барриос, Малком (Алексей Сутормин, 81'), Далер Кузяев (Андрей Мостовой, 81'), Вендел (Себастьян Дриусси, 13'), Сердар Азмун (Магомед Оздоев, 70'), Артём Дзюба Локомотив: Гилерме, Пабло, Ведран Чорлука (Виталий Лысцов, 83'), Мацей Рыбусь, Дмитрий Рыбчинский, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Рифат Жемалетдинов (Антон Миранчук, 58'), Максим Мухин (Владислав Игнатьев, 46'), Фёдор Смолов (Зе Луиш, 65'), Франсуа Камано (Виталий Лисакович, 58') Предупреждения: Гжегож Крыховяк (22'), Ярослав Ракицкий (36'), Максим Мухин (38'), Пабло (45'), Антон Миранчук (61'), Далер Кузяев (69'), Дмитрий Рыбчинский (87')

    По итогам матча «Зенит» набрал 61 очко и за два тура до конца сезона обеспечил себе золотые медали РПЛ. Это восьмое чемпионство клуба в истории и третье подряд при главном тренере Сергее Семаке.

    «Локомотив» идет вторым в турнирной таблице РПЛ, у москвичей 52 очка.

    В следующем туре 8 мая команда Семака сыграет в гостях против «Уфы», а «Локомотив» в тот же день сыграет с «Динамо» в Химках.

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