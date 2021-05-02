«Вильярреал» — «Хетафе»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Счет в матче на 79-й минуте открыл полузащитник хозяев Йереми Пино.
Футбол. Испания. Примера
Вильярреал — Хетафе 1:0
Гол: 1:0 Йереми Пино (79') Вильярреал: Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Пау Торрес, Рамиро Фунес Мори, Первис Эступинан, Даниэль Парехо (Франсис Коклен, 62'), Мойсес Гомес (Алехандро Баэна, 90'), Этьен Капу, Самуэль Чуквезе (Йереми Пино, 69'), Даниэль Раба (Херар Морено, 62'), Пако Алькасер (Карлос Бакка, 62') Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Матиас Оливера, Давид Тимор, Juan Iglesias (Карлос Аленья, 69'), Марк Кукурелья, Мауро Арамбарри (Такэфуса Кубо, 84'), Неманья Максимович, Дамиан Суарес, Хайме Мата, Энес Унал (Анхель Родригес, 78') Предупреждения: Марк Кукурелья (63'), Рамиро Фунес Мори (67'), Неманья Максимович (81')
Команда Унаи Эмери с 52 очками поднялась на 6-ю строчку в турнирной таблице Примеры. «Хетафе» с 34 очками располагается на 15-м месте.
В следующем туре «Вильярреал» дома сыграет с «Сельтой» 10 мая, а «Хетафе» днем ранее примет «Эйбар».