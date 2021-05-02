ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Уфа»По наклонной. ЦСКА теряет очки, Влашича и шансы на еврокубки
  • 18:31
    • «Тамбов» проиграл «Ростову» и вылетел в ФНЛ
  • 18:26
    • Фирмино, Мане и Салах сыграют в атаке «Ливерпуля» против «МЮ»
  • 18:16
    • Малком выйдет в стартовом составе «Зенита» против «Локо»
  • 18:04
    • «Аталанта» сыграла вничью с «Сассуоло», «Интер» стал чемпионом Италии
  • 18:49
    • Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии, Мазепин — 19-й
    Все новости спорта

    «Вильярреал» вырвал победу у «Хетафе»

    «Вильярреал» — «Хетафе»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Вильярреал Хетафе Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В матче 34-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» одержал домашнюю победу над «Хетафе» со счетом 1:0.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 79-й минуте открыл полузащитник хозяев Йереми Пино.

    Футбол. Испания. Примера
    Вильярреал — Хетафе 1:0
    Гол: 1:0 Йереми Пино (79') Вильярреал: Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Пау Торрес, Рамиро Фунес Мори, Первис Эступинан, Даниэль Парехо (Франсис Коклен, 62'), Мойсес Гомес (Алехандро Баэна, 90'), Этьен Капу, Самуэль Чуквезе (Йереми Пино, 69'), Даниэль Раба (Херар Морено, 62'), Пако Алькасер (Карлос Бакка, 62') Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Матиас Оливера, Давид Тимор, Juan Iglesias (Карлос Аленья, 69'), Марк Кукурелья, Мауро Арамбарри (Такэфуса Кубо, 84'), Неманья Максимович, Дамиан Суарес, Хайме Мата, Энес Унал (Анхель Родригес, 78') Предупреждения: Марк Кукурелья (63'), Рамиро Фунес Мори (67'), Неманья Максимович (81')

    Команда Унаи Эмери с 52 очками поднялась на 6-ю строчку в турнирной таблице Примеры. «Хетафе» с 34 очками располагается на 15-м месте.

    В следующем туре «Вильярреал» дома сыграет с «Сельтой» 10 мая, а «Хетафе» днем ранее примет «Эйбар».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» разобьет «Зенит»?
  • «Зенит» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 9.30
    •
  • «Манчестер Юнайтед» окончательно разрушит сезон «Ливерпуля»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.88
    •
  • Реабилитируется ли «Барселона» за неудачу?
  • «Валенсия» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 2 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  9.30
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Монако — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Бернли — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.58
  • Прогноз на матч Майнц — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры