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    «Гранада» дома уступила «Кадису»

    «Гранада» — «Кадис»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 34-го тура чемпионата Испании «Гранада» потерпела домашнее поражение от «Кадиса» — 0:1.

    «Гранада»
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    «Гранада»

    Хозяева пропустили единственный гол на 38-й минуте от Рубена Собрино.

    На 88-й минуте «Гранада» осталась вдесятером после удаления Роберто Сольдадо.

    Футбол. Испания. Примера
    Гранада — Кадис 0:1
    Гол: 0:1 Рубен Собрино (39') Гранада: Аарон Эскандель, Димитри Фулкье, Неуэн Перес (Виктор Диас, 46'), Херман Санчес, Кини Марин, Максим Гоналон, Антонио Пуэртас (Кенеди, 46'), Дарвин Мачис (Луис Суарес, 64'), Анхель Монторо, Янхель Эррера (Роберто Сольдадо, 54'), Хорхе Молина Кадис: Херемиас Ледесма, Fali, Карлос Акапо, Кала Хуан, Исаак Карселен, Йенс Йонссон, Хосе Мари (Хон Андер, 90'), Иван Алехо (Филип Малбашич, 90'), Сальва Санчес (Хайро, 65'), Альваро Негредо (Энтони Лосано, 78'), Рубен Собрино Предупреждения: Луис Суарес (66'), Максим Гоналон (72'), Альваро Негредо (74'), Рубен Собрино (75'), Кини Марин (77'), Роберто Сольдадо (87'), Роберто Сольдадо (87'), Анхель Монторо (88'), Аарон Эскандель (90')

    «Гранада» с 45 очками занимает 8-е место в таблице Примеры, «Кадис» с 40 очками идет 12-м.

    В следующем туре «Гранада» сыграет с «Бетисом» 10 мая, а «Кадис» 8 мая примет «Уэску».

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