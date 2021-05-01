ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаЧудесное превращение «МанСити». Из неудачника в чемпионы
  • 13:36
    • Представлен дизайн формы хоккейной сборной России
  • 13:22
    • Трусова и Плющенко прекратили сотрудничество
  • 13:00
    • Захарян остался в запасе «Динамо» на матч с «Рубином»
    Все новости спорта

    «Реал» не хочет подписывать с Рамосом двухлетний контракт

    Футбол Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Переговоры между «Реалом» и капитаном команды Серхио Рамосом о продлении контракта зашли в тупик, пишет Marca.

    Серхио Рамос
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Серхио Рамос

    По информации издания, 34-летний футболист просит у клуба дать ему двухлетнее соглашение. При этом испанец выносит на второй план размер своей заработной платы.

    В то же время руководство «сливочных» не планирует увеличивать срок предложенного футболисту контракта, настаивая на однолетнем сотрудничестве.

    В данный момент «Реал» также ведет переговоры о продлении контрактов с Рафаэлем Вараном и Начо Фернандесом. Сроки соглашений этих футболистов с клубом истекают летом 2022 года.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли Гончаренко свое первое южное дерби?
  • «Краснодар» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • В Казани будет «сухо»?
  • «Рубин» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • ПСЖ и «Ланс» сыграют результативней, чем в первом круге
  • ПСЖ — «Ланс». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.82
  • Экспресс дня 1 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Краснодар — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кротоне — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Лилль — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры