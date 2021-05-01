«Реал» не хочет подписывать с Рамосом двухлетний контракт

Серхио Рамос Фото: globallookpress.com
По информации издания, 34-летний футболист просит у клуба дать ему двухлетнее соглашение. При этом испанец выносит на второй план размер своей заработной платы.
В то же время руководство «сливочных» не планирует увеличивать срок предложенного футболисту контракта, настаивая на однолетнем сотрудничестве.
В данный момент «Реал» также ведет переговоры о продлении контрактов с Рафаэлем Вараном и Начо Фернандесом. Сроки соглашений этих футболистов с клубом истекают летом 2022 года.