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    Рахимов о работе в «Уфе»: Жесткость и требовательность были чрезмерными

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    Бывший главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов рассказал, почему ему не удалось добиться успеха в клубе из столицы Башкортостана.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    Рахимов покинул «Уфу» по ходу текущего сезона после серии неудачных результатов.

    «Во-первых, зря пытался снять с ребят ответственность. Перед играми несколько раз говорил: "Не нужно бояться ошибок. Их совершают все. Но это не ваши ошибки. А мои".

    Футболист должен отвечать за свои действия на поле. За исполнение наработок, которые обсуждались на установке. Да, он может допустить ошибку. Но ее надо исправить. Если этого не происходит, если нет самокритики, в игре сразу возникают проблемы.

    В какие-то моменты жесткость и требовательность были, пожалуй, чрезмерными. Но я поступал так, потому что в предыдущих командах это работало.

    Возьмем "Амкар" — с Поповым, Белоруковым, Лавриком, Сираковым, Кушевым, Пеевым. Это волки, которые в футболе прошли все. Если гаркнешь — не раскисают. Наоборот, становятся еще злее.

    Когда возглавил "Ахмат", обратил внимание, что в обороне выбор скудный, зато в полузащите на пять позиций претендуют десять человек! Перечислить?

    Маурисио, Адилсон, Пирис, Иванов, Рыбус, Айссати, Кану, Грозав, Лебеденко, Лежар. На это и сделал ставку. Конкуренция подхлестнула, парни завелись. Команда начала выбираться из зоны вылета.

    Такие же варианты держал в голове, когда принял "Уфу", которая шла предпоследней.

    Просто уже через неделю осознал, что ситуация сложнее, чем казалась со стороны. Уровень внутренней конкуренции невысокий. Опытных игроков вроде бы достаточно. Но должны быть лидеры, которые могут сплотить команду, повести за собой.

    Когда бьешься за выживание, помимо организации игры и дисциплины, нужны дерзость, духовитость и наглость», — приводит слова Рахимова «Спорт-Экспресс».

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