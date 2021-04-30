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    СМИ: Кавани может остаться в «Манчестер Юнайтед» еще на сезон

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    Нападающий Эдинсон Кавани близок к тому, чтобы остаться в «Манчестер Юнайтед» еще на год, сообщает ESPN.

    Эдинсон Кавани
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    Эдинсон Кавани

    34-летний Кавани присоединился к «МЮ» на правах свободного агента в октябре 2020 года. Стороны заключили контракт на сезон с опцией продления сотрудничества еще на год.

    34-летний уругваец интересен «Бока Хуниорс», но после того, как он забил 5 голов в апреле и после общения с тренером Оле-Гуннаром Сульшером, источник, близкий к футболисту, сообщил что тот склоняется к тому, чтобы остаться в «МЮ».

    Кавани и его агенты настроены на переговоры с клубом до окончания сезона. Отмечается, что уругваец по-прежнему расстроен из-за зимней дисквалификации FA из-за спорного поста в инстаграме.

    В сезоне-2020/21 Кавани провел 33 матча за манкунианский клуб, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

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