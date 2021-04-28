«Иртыш» — «СКА-Хабаровск»: счет матча 1:2, обзор голов

Омскийпотерпел домашнее поражение от(1:2) в матче 39-го тура первенства ФНЛ.

Счет в матче был открыт гостями на 31-й минуте — отличился защитник Роман Мануйлов.

На 40-й минуте нападающий «Иртыша» Илья Визнович сравнял счет, реализовав пенальти.

Хабаровчане остались в меньшинстве на 78-й минуте, когда полузащитник Ираклий Квеквескири получил вторую желтую карточку.

Уже в компенсированное время Константин Базелюк забил победный для СКА гол.

Футбол. Россия. ФНЛ Иртыш Омск — СКА-Хабаровск 1:2 Голы: 0:1 Роман Мануйлов (31'), 1:1 Илья Визнович (пенальти) (41'), 1:2 Константин Базелюк (90') Иртыш Омск: Владислав Полетаев, Кирилл Морозов, Denis Magadiev, Никита Жустьев, Сергей Подоксёнов, Геннадий Киселёв (Igor Kireev, 57'), Антон Кротов, Павел Шакуро, Артём Третьяков (Илья Стефанович, 74'), Артур Шлеермахер (Илья Визнович, 35'), Vladimir Sychevoi (Илья Бурюкин, 86') СКА-Хабаровск: Алексей Городовой, Vladis Emmerson, Кирилл Суслов, Kirill Kolesnichenko, Роман Мануйлов, Артемий Малеев (Кирилл Большаков, 89'), Svyatoslav Georgievski (Андрей Батютин, 61'), Максим Мартусевич, Ираклий Квеквескири, Дмитрий Барков, Eduard Bulia (Константин Базелюк, 72') Предупреждения: Павел Шакуро (11'), Роман Мануйлов (19'), Ираклий Квеквескири (25'), Артемий Малеев (45'), Сергей Подоксёнов (49'), Антон Кротов (68'), Ираклий Квеквескири (78'), Никита Жустьев (84'), Дмитрий Барков (90')

Хабаровчане набрали 57 очков и поднялись на 10-ю строчку таблицы ФНЛ. «Иртыш» — на 19-м месте.

В следующем туре 2 мая «Чайка» сыграет с «Иртышом», «СКА-Хабаровск» с брянским «Динамо»,