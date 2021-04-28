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    Гвардиола: Футболисты «Сити» понимают, насколько грозные игроки собраны в атаке ПСЖ

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов против ПСЖ.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Если постоянно владеть мячом, игра будет сбалансированной. Мы будем пропускать контратаки, по-другому невозможно. Если обороняешься очень глубоко, Неймар, Мбаппе, Мария, Верратти, Маркиньюс превращаются в грозное оружие. Они привыкли играть против соперников, которые проводят в обороне по 90 минут, и все равно находить варианты. Это не лучший способ защищаться против такой команды.

    Мы понимаем, насколько грозные игроки собраны в атаке ПСЖ. Все, кто любит футбол, это знают. Однако это полуфинал Лиги чемпионов, чего еще мы должны ожидать? Мы не будем играть 90 минут и думать, какой же это хороший игрок. Нас будет волновать только один вопрос: как победить?» — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

    Прогноз на ПСЖ — «Манчестер Сити»

    Первый матч между ПСЖ и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 28 апреля. Начало — в 22:00 по мск.

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