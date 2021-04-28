«Чертаново» — «Оренбург»: счет матча 2:3, обзор голов

В матче 39-го тура первенствапотерпел домашнее поражение отсо счетом 2:3.

Хет-трик в составе победителей оформил нападающий Дмитрий Воробьев.

За хозяев отличились форвард Александр Канищев и защитник Владимир Бартасевич.

Футбол. Россия. ФНЛ Чертаново — Оренбург 2:3 Голы: 0:1 Дмитрий Воробьёв (15'), 0:2 Дмитрий Воробьёв (58'), 1:2 Alexander Kanishev (64'), 1:3 Дмитрий Воробьёв (72'), 2:3 Garrik Levin (90') Чертаново: Никита Сулейманов, Daniil Tyumentsev, Artem Sokolov (Егор Рудковский, 75'), Alexander Kanishev, Владимир Бартасевич, Sergey Pinyaev (Garrik Levin, 77'), Andrey Alekseev, Yuri Zavezen (Константин Ляхов, 79'), Леонид Герчиков, Илья Викторович Абаев, Данила Молодняков (Алексей Никитенков, 29') Оренбург: Михаил Сиваков, Николай Прудников (Александр Эктов, 46'), Дмитрий Воробьёв (Ilya Vorobjov, 86'), Андрей Малых, Renato Gojkovic, Максим Палиенко (Андрей Козлов, 56'), Сергей Бреев (Алексей Миронов, 64'), Денис Ткачук, Кирилл Капленко (Oleksandr Noyok, 67'), Алексей Кеняйкин, Aleksandr Smirnov Предупреждения: Andrey Alekseev (17'), Aleksandr Smirnov (29'), Daniil Tyumentsev (69'), Михаил Сиваков (90')

В параллельном матче красноярский «Енисей» на выезде был сильнее «Нижнего Новгорода» — 2:1.

В составе победителей отличились Валерий Кичин и Валерий Цховребов. Хозяева ответили голом Алексея Шумских на 90-й минуте.

Футбол. Россия. ФНЛ Нижний Новгород — Енисей 1:2 Голы: 0:1 Валерий Кичин (пенальти) (15'), 0:2 Valeri Tskhovrebov (30'), 1:2 Aleksey Shumskikh (90') Нижний Новгород: Nikolay Sysuev, Aleksey Shumskikh, Кирилл Маляров (Leo Goglichidze, 70'), Иван Темников (Александр Ставпец, 80'), Кирилл Гоцук, Исмаил Эдиев (Igor Gorbunov, 57'), Михаил Гащенков, Momo Yansane, Мухаммад Султонов (Beka Kavtaradze, 46'), Nikolay Kalinskiy, Тимур Сулейманов (Artem Popov, 64') Енисей: Михаил Опарин, Валерий Кичин, Valeri Tskhovrebov, Константин Гарбуз (Егор Иванов, 78'), Артём Абрамов (Николай Марков, 68'), Александр Зотов, Александр Ломакин (Nikita Razdorskikh, 68'), Евгений Песиков (Максим Сухомлинов, 71'), Никита Глушков, Олег Ланин, Хуан Лескано Предупреждения: Михаил Гащенков (13'), Aleksey Shumskikh (52'), Артём Абрамов (57'), Николай Марков (87'), Исмаил Эдиев (90')

«Оренбург» с 85 очками идет в турнирной таблице ФНЛ вторым, продолжая преследование лидирующих «Крыльев Советов» (89). «Нижний Новгород» занимает3-е место с 81 очком.

«Енисей» (59) поднялся на 9-ю позицию, а «Чертаново» (26) занимает предпоследнее, 21-е, место.