Стал известен шорт-лист возможных тренеров «Тоттенхэма»

Руководствоопределилось с приоритетными вариантами среди тренеров, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, возглавляет список Юлиан Нагельсман («РБ Лейпциг»), также в шорт-лист вошли Марселино («Атлетик»), Брендан Роджерс («Лестер») и Роберто Мартинес (сборная Бельгии).

Напомним, 19 апреля «Тоттенхэм» объявил об уходе Жозе Моуринью, который работал в клубе с ноября 2019 года. Исполняющим обязанности главного тренера «шпор» был назначен 29-летний Райан Мэйсон.

Накануне «Тоттенхэм» под его руководством проиграл «Манчестер Сити» (0:1) в финале Кубка английской лиги.