ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан ЛарссонДерби с привкусом скандала. «Спартак» в большинстве одолел беззубый ЦСКА
  • 07:00
    • Медведев опустился на одну строку в рейтинге ATP
  • 20:56
    • Гол Ионова принес «Краснодару» победу над «Рубином» в Казани
  • 20:24
    • «Ман Сити» одолел «Тоттенхэм» и выиграл Кубок английской лиги
  • 18:28
    • Гол Ларссона принес «Спартаку» победу над ЦСКА
  • 23:55
    • «Лилль» одержал волевую гостевую победу над «Лионом»
    Все новости спорта

    Стал известен шорт-лист возможных тренеров «Тоттенхэма»

    Футбол Футбол Англии АПЛ Тоттенхэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Руководство «Тоттенхэма» определилось с приоритетными вариантами среди тренеров, сообщает журналист Николо Скира.

    Юлиан Нагельсман
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юлиан Нагельсман

    По сведениям источника, возглавляет список Юлиан Нагельсман («РБ Лейпциг»), также в шорт-лист вошли Марселино («Атлетик»), Брендан Роджерс («Лестер») и Роберто Мартинес (сборная Бельгии).

    Напомним, 19 апреля «Тоттенхэм» объявил об уходе Жозе Моуринью, который работал в клубе с ноября 2019 года. Исполняющим обязанности главного тренера «шпор» был назначен 29-летний Райан Мэйсон.

    Накануне «Тоттенхэм» под его руководством проиграл «Манчестер Сити» (0:1) в финале Кубка английской лиги.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На что рассчитывать «Авангарду» на «ЦСКА Арене»?
  • ЦСКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Матч «Лацио» и «Милана» должен получиться результативным
  • «Лацио» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Наполи» продлит беспроигрышную серию с «Торино»?
  • «Торино» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.70
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лацио — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Торино — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лестер — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Морейренсе — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  44.25
  • Суперэкспресс 27-29 апреля
  • 29/04/2021 в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Шарди — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Майами — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры