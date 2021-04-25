«Кальяри» — «Рома»: счет матча 3:2, обзор голов

В матче 33-го тура итальянской Серии Аодержал домашнюю победу надсо счетом 3:2.

Счет в матче уже на 5-й минуте открыл защитник хозяев Харалампос Ликояннис. На 27-й Карлес Перес забил ответный мяч.

Во втором тайме за «Кальяри» отличились Разван Марин (57-я минута) и Жоао Педро (64).

На 69-й минуте отставание «Ромы» сократил до минимума Федерико Фасио.

Футбол. Италия. Серия А Кальяри — Рома 3:2 Голы: 1:0 Хараламбос Ликояннис (4'), 1:1 Карлес Перес (27'), 2:1 Рэзван Марин (57'), 3:1 Жоао Педро (64'), 3:2 Федерико Фасио (69') Кальяри: Гульельмо Викарио, Диего Годин, Лука Чеппители, Андреа Карбони, Рэзван Марин (Альфред Дункан, 82'), Жоао Педро, Алессандро Дейола, Наитан Нандес, Хараламбос Ликояннис (Габриэле Цаппа, 75'), Джованни Симеоне (Даниэле Ругани, 83'), Леонардо Паволетти (Альберто Черри, 75') Рома: Пау Лопес, Крис Смоллинг (Бриан Кристанте, 59'), Федерико Фасио, Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини (Генрих Мхитарян, 59'), Гонсало Вильяр, Давиде Сантон (Рик Карсдорп, 59'), Карлес Перес, Бруно Перес (Леонардо Спинаццола, 46'), Амаду Диавара (Жордан Верету, 75'), Борха Майораль Предупреждения: Рэзван Марин (53'), Жоао Педро (80'), Бриан Кристанте (83'), Альфред Дункан (90')

С 31 очком «Кальяри» переместился на 17-ю позицию в таблице Серии А и покинул зону вылета, отправив туда «Беневенто». «Рома» занимает 7-е место, имея в активе 55 очков.