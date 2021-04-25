ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Авангард» сравнял счет в финальной серии с ЦСКА — 2:2Самый эпичный матч сезона в КХЛ. Как «Авангард» совершил камбэк в противостоянии с ЦСКА
  • 18:28
    • Гол Ларссона принес «Спартаку» победу над ЦСКА
  • 20:56
    • Гол Ионова принес «Краснодару» победу над «Рубином» в Казани
  • 20:24
    • «Ман Сити» одолел «Тоттенхэм» и выиграл Кубок английской лиги
  • 20:18
    • «Монако» с Головиным одолел «Анже»
  • 19:52
    • Киевское «Динамо» досрочно стало чемпионом Украины
    Все новости спорта

    «Кальяри» обыграл «Рому» и покинул зону вылета из Серии А

    «Кальяри» — «Рома»: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Кальяри Рома Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 33-го тура итальянской Серии А «Кальяри» одержал домашнюю победу над «Ромой» со счетом 3:2.

    «Кальяри»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кальяри»

    Счет в матче уже на 5-й минуте открыл защитник хозяев Харалампос Ликояннис. На 27-й Карлес Перес забил ответный мяч.

    Во втором тайме за «Кальяри» отличились Разван Марин (57-я минута) и Жоао Педро (64).

    На 69-й минуте отставание «Ромы» сократил до минимума Федерико Фасио.

    Футбол. Италия. Серия А
    Кальяри — Рома 3:2
    Голы: 1:0 Хараламбос Ликояннис (4'), 1:1 Карлес Перес (27'), 2:1 Рэзван Марин (57'), 3:1 Жоао Педро (64'), 3:2 Федерико Фасио (69') Кальяри: Гульельмо Викарио, Диего Годин, Лука Чеппители, Андреа Карбони, Рэзван Марин (Альфред Дункан, 82'), Жоао Педро, Алессандро Дейола, Наитан Нандес, Хараламбос Ликояннис (Габриэле Цаппа, 75'), Джованни Симеоне (Даниэле Ругани, 83'), Леонардо Паволетти (Альберто Черри, 75') Рома: Пау Лопес, Крис Смоллинг (Бриан Кристанте, 59'), Федерико Фасио, Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини (Генрих Мхитарян, 59'), Гонсало Вильяр, Давиде Сантон (Рик Карсдорп, 59'), Карлес Перес, Бруно Перес (Леонардо Спинаццола, 46'), Амаду Диавара (Жордан Верету, 75'), Борха Майораль Предупреждения: Рэзван Марин (53'), Жоао Педро (80'), Бриан Кристанте (83'), Альфред Дункан (90')

    С 31 очком «Кальяри» переместился на 17-ю позицию в таблице Серии А и покинул зону вылета, отправив туда «Беневенто». «Рома» занимает 7-е место, имея в активе 55 очков.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Столкнет ли «Атлетик» с вершины «Атлетико»?
  • «Атлетик» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • «Галактикос» справятся дома с «быками»
  • «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Нью-Йорк РБ». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • «Лилль» выиграет и на поле «Лиона»?
  • «Лион» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    16.16
  • Суперэкспресс на выходные 24-25 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Нью-Йорк РБ
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Аталанта — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чилич — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Торино — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Руусувуори — Ивашко
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Аризона
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры