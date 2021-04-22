Наставник «Интера» посоветовал УЕФА пересмотреть систему вознаграждений в еврокубках

Главный тренервысказался на тему не реализовавшегося проекта Суперлиги.

«Мы неизбежно слышали все эти новости о Суперлиге. Как человек связанный со спортом, я думаю, что мы никогда не должны забывать традиции. Это история, и её следует уважать. Мы никогда не должны забывать и о страсти к спорту и, что не менее важно, спорт должен быть меритократическим. Мы работаем, чтобы побеждать и что-то зарабатывать.

УЕФА следует задуматься. Да, они организуют турниры, берут на себя все права, но оставляют за командами, которые фактически принимают участие в этих турнирах, лишь минимальную часть доходов.

Из-за плотных календарей игроки выжаты, как лимон, и получают за это очень мало. Таким образом, организации необходимо подумать о более справедливом вознаграждении, потому что клубы инвестируют в тренеров и игроков, поэтому они заслуживают часть доходов, которые они помогают генерировать.

Если вы получаете условные десять единиц от прав и оставляете семь из них себе, раздавая всего три всем остальным, это не совсем справедливо. Я думаю, что распределение необходимо пересмотреть», — цитирует Конте Football Italia.