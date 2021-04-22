Дзюба: Все мы рады, что Суперлига накрылась

Нападающий «Зенита»признался, что его порадовала новость о приостановке проекта европейской Суперлиги.

«Я думаю, все мы рады, что Суперлига накрылась. Победил его величество футбол. Поэтому смотрим в будущее с оптимизмом, улыбаемся, наслаждаемся», — сказал Дзюба в сторис своего инстаграма.

Ранее президент «Реала» и председатель европейской Суперлиги Флорентино Перес заявил, что по-прежнему уверен в проекте нового турнира

Напомним, 19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире.