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    «Порту» отказался от участия в Суперлиге

    Футбол Порту Португалия Европейская Суперлига
    Президент «Порту» Жорже Нуну Пинту да Кошта заявил, что вел переговоры о вступлении в футбольную Суперлигу.

    Форвард «Порту» Мусса Марега
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    Форвард «Порту» Мусса Марега

    «Были неформальные контакты с некоторыми клубами, но мы не придали им большого значения. Евросоюз не допускает возможность существования закрытой лиги, как, например, НБА.

    Поскольку Федерация футбола Португалии выступает против этого, мы, являясь частью УЕФА, не можем участвовать ни в чем, что противоречит принципам и правилам Европейского Союза и УЕФА», — приводит слова функционера официальный сайт клуба.

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