«Порту» отказался от участия в Суперлиге

Президент «Порту»заявил, что вел переговоры о вступлении в футбольную Суперлигу.

«Были неформальные контакты с некоторыми клубами, но мы не придали им большого значения. Евросоюз не допускает возможность существования закрытой лиги, как, например, НБА.

Поскольку Федерация футбола Португалии выступает против этого, мы, являясь частью УЕФА, не можем участвовать ни в чем, что противоречит принципам и правилам Европейского Союза и УЕФА», — приводит слова функционера официальный сайт клуба.

Ранее 12 клубов дали соглашения на участие в Суперлиге: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус».