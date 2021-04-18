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    Олич: Ни один тренер не может за неделю-две все исправить

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    Главный тренер ЦСКА Ивица Олич оценил шансы на попадание в еврокубки и рассказал о работе, которую предстоит проделать команде.

    Ивица Олич
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    Ивица Олич

    В матче 26-го тура чемпионата России армейцы на выезде уступили «Сочи» (1:2).

    «Шансы на еврокубки? Осталось четыре игры. Знали, что будет тяжелый сезон. Надо смотреть на следующую игру и на то, чему нас научит эта игра.

    Что нужно исправить? У нас много работы. Видел это с первого дня. Тренер ни одной команды не может за неделю-две все исправить.

    Верю в эту команду, у нас хорошие игроки. Нужно вынести урок и готовиться к следующей игре. Попробуем победить», — передает слова Олича Sport24.

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