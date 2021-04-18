Олич: Ни один тренер не может за неделю-две все исправить

Главный тренер ЦСКАоценил шансы на попадание в еврокубки и рассказал о работе, которую предстоит проделать команде.

В матче 26-го тура чемпионата России армейцы на выезде уступили «Сочи» (1:2).

«Шансы на еврокубки? Осталось четыре игры. Знали, что будет тяжелый сезон. Надо смотреть на следующую игру и на то, чему нас научит эта игра.

Что нужно исправить? У нас много работы. Видел это с первого дня. Тренер ни одной команды не может за неделю-две все исправить.

Верю в эту команду, у нас хорошие игроки. Нужно вынести урок и готовиться к следующей игре. Попробуем победить», — передает слова Олича Sport24.