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    Анчелотти: Мы провели хорошую игру

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    Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу исхода встречи с «Тоттенхэмом» (2:2) в 32 туре АПЛ.

    Карло Анчелотты
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    Карло Анчелотты

    «Мы провели хорошую игру. Вероятно, это была лучшая игра, в которую мы играли дома в этом сезоне. Нам не повезло. Мы допускали простые ошибки, а когда вы делаете ошибки против Гарри Кейна, вас наказывают.

    Это неутешительный результат, но не качество игры. У нас много трудностей, чтобы выйти в еврокубки, но мы должны продолжать борьбу. У нас всё ещё есть возможность сыграть, как сегодня.

    Мы хорошо продвигались вперёд и были агрессивны. В первые 10-15 минут мы плохо владели мячом, но после этого у нас было много возможностей и шансов. Мы должны сохранить игру и повторить её», — приводит слова Анчелотти BBC.

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