«Шальке» — «Аугсбург»: счет матча 1:0, обзор гола

одержал победу надв домашнем матче 28-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, которая прошла в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 4-й минуте забил Суат Сердар.

Для гельзенкирхенской команды эта победа стала первой с 9 января.

Футбол. Германия. Бундеслига Шальке 04 — Аугсбург 1:0 Гол: 1:0 Суат Сердар (4') Шальке 04: Ральф Ферман, Бенжамен Стамбули, Тимо Беккер, Malick Thiaw, Омар Маскарель, Суат Сердар, Бастиан Очипка (Зеад Колашинац, 74'), Mehmet Aydin, Джан Боздоган (Шкодран Мустафи, 78'), Клас-Ян Хунтелар (Гонсало Пасьенса, 84'), Амин Арит (Matthew Hoppe, 84') Аугсбург: Рафал Гикевич, Роберт Гумни (Мадс Валентин Педерсен, 71'), Джеффри Гауэлеу, Феликс Удуохай, Рафаэль Фрамбергер, Рани Хедира (Тобиас Штробль, 46'), Рубен Варгас (Михаэль Грегорич, 79'), Даниэль Калиджиури (Флориан Нидерлехнер, 71'), Марко Рихтер, Карлос Груэсо, Андре Хан (Ласло Бенеш, 79') Предупреждения: Джеффри Гауэлеу (35'), Рафаэль Фрамбергер (74')

В турнирной таблице Бундеслиги «Шальке» занимает 18-е место (13 очков), а «Аугсбург» — 11-е (32 очка).