ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси не забивал в матчах против «Реала» с 2018 годаПерестрелка в Эль Класико. Неудачный эксперимент Кумана, спорные решения арбитра и сумбур вместо тактики
  • 18:32
    • «Динамо» и «Урал» победителя не определили
  • 18:24
    • «Зенит» вырвал победу у «Сочи» благодаря дублю Азмуна
  • 15:51
    • «Краснодар» проиграл «Арсеналу» в дебютном матче Гончаренко
  • 18:01
    • «Вест Хэм» нанес поражение «Лестеру»
  • 17:54
    • «Ювентус» одержал победу над «Дженоа»
    Все новости спорта

    «Шальке» победил в Бундеслиге впервые за три месяца

    «Шальке» — «Аугсбург»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Шальке 04 Аугсбург Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    «Шальке» одержал победу над «Аугсбургом» в домашнем матче 28-го тура немецкой Бундеслиги.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 1:0.

    Единственный гол на 4-й минуте забил Суат Сердар.

    Для гельзенкирхенской команды эта победа стала первой с 9 января.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Шальке 04 — Аугсбург 1:0
    Гол: 1:0 Суат Сердар (4') Шальке 04: Ральф Ферман, Бенжамен Стамбули, Тимо Беккер, Malick Thiaw, Омар Маскарель, Суат Сердар, Бастиан Очипка (Зеад Колашинац, 74'), Mehmet Aydin, Джан Боздоган (Шкодран Мустафи, 78'), Клас-Ян Хунтелар (Гонсало Пасьенса, 84'), Амин Арит (Matthew Hoppe, 84') Аугсбург: Рафал Гикевич, Роберт Гумни (Мадс Валентин Педерсен, 71'), Джеффри Гауэлеу, Феликс Удуохай, Рафаэль Фрамбергер, Рани Хедира (Тобиас Штробль, 46'), Рубен Варгас (Михаэль Грегорич, 79'), Даниэль Калиджиури (Флориан Нидерлехнер, 71'), Марко Рихтер, Карлос Груэсо, Андре Хан (Ласло Бенеш, 79') Предупреждения: Джеффри Гауэлеу (35'), Рафаэль Фрамбергер (74')

    В турнирной таблице Бундеслиги «Шальке» занимает 18-е место (13 очков), а «Аугсбург» — 11-е (32 очка).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Порадует ли голами дерби на «РЖД Арене»?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Увезет ли «Аталанта» три очка из Флоренции?
  • «Фиорентина» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Возьмет ли «Юнайтед» реванш?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Бетис — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Беневенто — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Фенербахче — Газиантеп
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сельта — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры