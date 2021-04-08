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    Шварц: Быстрый гол придал «Крыльям Советов» силу и уверенность

    Футбол Динамо Кубок России Футбол России Крылья Советов
    Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от самарских «Крыльев Советов» (0:2) в матче 1/4 финала Кубка России.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «Хочу поздравить "Крылья Советов" с заслуженной победой. Самара очень хорошо себя проявила.

    Мы пропустили мяч на первых минутах встречи. Далее игра складывалась не так, как мы планировали, не так интенсивно, поэтому сегодня хозяева победили заслуженно.

    Конечно, ранний гол, который забили "Крылья Советов", придали им силу и уверенность. Команда начинает играть по счету.

    Мы должны были во многих моментах играть попроще, но сделали очень много технических ошибок — было много брака.

    Самарцы хорошо переходили из обороны в атаку, это была их сильная сторона, а у нас не получилось играть так интенсивно, как мы планировали.

    Мы проигрывали много единоборств в матче. Те мячи, за которые мы должны были цепляться, выиграли хозяева.

    "Крылья" смотрелись лучше в этом компоненте. Ментально наша команда была не особенно свежа.

    Проблема в том, что сегодня мы пропустили быстрый мяч, и было много брака. Это типично для кубковых встреч. Это те моменты, которые нам нужно будет исправлять.

    В перерыве обсуждали тактические моменты, которые могли бы изменить. Было много ошибок. Мы хотели переломить исход встречи, но этого сделать не удалось.

    Сегодня не сыграли Захарян и Евгеньев. Можно сказать, что их отсутствие помешало "Динамо" показать свою игр, они играют серьезную роль.

    Это качественные футболисты, но мы должны были сыграть намного лучше командно. Поэтому не могу сказать, что это на сто процентов является причиной нашего невзрачного поражения.

    Я смотрел за игроками своей команды. Но хочу сделать комплимент тренеру "Крыльев" за то качество игры, которое его команда показала», — приводит слова тренера «Советский Спорт».

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