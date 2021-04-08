Тренер «Уфы»: В матче с «Ахматом» не было равнодушных на поле

Тренер «Уфы»прокомментировал поражение от(0:1) в матче 1/4 финала Кубка России.

«В целом неплохо провели встречу. Хотелось бы отдать должное команде, все ребята старались. Не было равнодушных на поле.

Готовились к "Ахмату", и они показали то, что мы и ожидали. Мы были к этому готовы, но, к сожалению, не смогли реализовать свои моменты.

Кубок России для нас был тоже важен, как и чемпионат. Хотели пройти в полуфинал, бороться дальше.

Теперь сосредоточимся на чемпионате и будем прикладывать все усилия, чтобы остаться в Премьер-лиге», — цитирует Шайбекова клубная пресс-служба.