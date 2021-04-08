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    Тренер «Уфы»: В матче с «Ахматом» не было равнодушных на поле

    Футбол Уфа Ахмат Кубок России Футбол России
    Тренер «Уфы» Артур Шайбеков прокомментировал поражение от «Ахмата» (0:1) в матче 1/4 финала Кубка России.

    Артур Шайбеков
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    Артур Шайбеков

    «В целом неплохо провели встречу. Хотелось бы отдать должное команде, все ребята старались. Не было равнодушных на поле.

    Готовились к "Ахмату", и они показали то, что мы и ожидали. Мы были к этому готовы, но, к сожалению, не смогли реализовать свои моменты.

    Кубок России для нас был тоже важен, как и чемпионат. Хотели пройти в полуфинал, бороться дальше.

    Теперь сосредоточимся на чемпионате и будем прикладывать все усилия, чтобы остаться в Премьер-лиге», — цитирует Шайбекова клубная пресс-служба.

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