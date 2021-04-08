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    Чалов и Эджуке сыграют в атаке ЦСКА против «Арсенала»

    «Арсенал» — ЦСКА: составы, прогноз, коэффициенты

    Футбол Кубок России Футбол России Арсенал Тула ЦСКА
    Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и московского ЦСКА на матч 1/4 финала Кубка России.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Арсенал»: Шамов, Хлусевич, Бауэр, Григалава, Довбмня, Ломовицкий, Костадинов, Коновалов, Ткачев, Джорджевич, Луценко.

    Запасные: Нигматуллин, Левашов, Соколов, Бурлак, Э.Кангва, Ковалев, Громыко, Горбатенко, Пантелеев, К.Кангва, Панченко, Аджоев.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Щенников, Марадишвили, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Эджуке, Чалов.

    Запасные: Помазун, Васин, Ахметов, Дзагоев, Тикнязян, Рондон, Шкурин.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 1.90, на успех «Арсенала» — 5.35, на ничью — 3.95. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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