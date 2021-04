Бензема вышел на четвертое место по матчам за «Реал» в ЛЧ

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 3:1.

Нападающий мадридского клуба Карим Бензема вышел в стартовом составе команды. Для форварда этот матч стал 108 за «Реал» в Лиге чемпионов, сообщает Gracenote Live.

По этому показателю он обошел экс-защитника мадридцев Роберто Карлоса (107) и вышел на чистое четвертое место по матчам за мадридцев в ЛЧ.

👑 — Karim @Benzema will make his 108th @ChampionsLeague appearance for Real Madrid. #UCL #RMALIV pic.twitter.com/Ih8JuHfEXL