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    Асенсио: «Ливерпуль» повысил ставки после первого тайма

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    Нападающий «Реала» Марко Асенсио прокомментировал домашнюю победу над «Ливерпулем» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Марко Асенсио
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    Марко Асенсио

    В первом тайме испанский нападающий забил второй гол своей команды, сделав счет 2:0.

    «Они вышли на второй тайм сражаться. Они повысили ставки после первого тайма, но в конечном итоге мы все же заслужили победу.

    Знали, что нужно делать акцент в нападении на зоны за спинами крайних защитников, и наш план сработал. Мы здорово играли на протяжении всего матча.

    Я доволен тем, как идут дела. Знал, что этот момент настанет. К счастью, он наступил в ключевой отрезок сезона», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Ответный матч пройдет 14 апреля на «Энфилде».

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