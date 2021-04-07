Асенсио: «Ливерпуль» повысил ставки после первого тайма

Нападающий «Реала»прокомментировал домашнюю победу над(3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первом тайме испанский нападающий забил второй гол своей команды, сделав счет 2:0.

«Они вышли на второй тайм сражаться. Они повысили ставки после первого тайма, но в конечном итоге мы все же заслужили победу.

Знали, что нужно делать акцент в нападении на зоны за спинами крайних защитников, и наш план сработал. Мы здорово играли на протяжении всего матча.

Я доволен тем, как идут дела. Знал, что этот момент настанет. К счастью, он наступил в ключевой отрезок сезона», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Ответный матч пройдет 14 апреля на «Энфилде».